Schon am vorletzten Samstag ist es am späten Nachmittag zu einem Unfall mit einem Verletzten auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bregenzer Straße gekommen. Laut Polizei stand ein 57-Jährige an seinem Auto, als das neben ihm abgestellte Fahrzeug rückwärts ausparkte und ihm dabei über den linken Fuß fuhr. Die Polizei Lindau bittet unter der Telefonnummer 08382 91 00 um Zeugenhinweise.