Unfallflucht durch Lastwagenfahrer

Ein Grundstückseigentümer aus Aeschach hat am Dienstag gegen 12.45 Uhr Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattet. Demnach wurde die Sichtschutzwand am seinem Grundstück im Wiesental durch einen rangierendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Aufgrund des Schadensbildes müsste es sich um einen Lastwagen gehandelt haben.

Hinweise, die zur Aufklärung der Unfallflucht führen, nimmt die Polizeiinspektion Lindau entgegen unter der Telefonnummer 08382 / 91 00.