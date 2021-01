Unfallfahrer haben Schutzengel

Gleich zu mehreren Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Schnee und Glätte ist es laut Polizeibericht am vergangenen Montag gekommen. So überholte am Nachmittag ein 56-Jähriger auf der Autobahn A 96 ein anderes Fahrzeug. Beim Überholvorgang kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb im Schnee auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte einen Schutzengel und blieb unverletzt. An dem Pkw entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich nur knapp anderthalb Stunden später auf der B 308 zwischen Sigmarszell und Niederstaufen. Auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 23-Jähriger ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In der Folge dieses Zusammenstoßes musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung einleiten, schreibt die Polizei. Hierbei kam dieser nach rechts ins Bankett ab und blieb in einem Schneehaufen stecken. Auch hier blieben alle Unfallbeteiligten mit viel Glück unverletzt.

Die Polizei Lindau weist nochmals darauf hin, bei Schnee und Glätte mit erhöhter Vorsicht zu fahren und einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten.