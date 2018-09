Unfall und technischer Defekt führen zu Stau auf der A 96

Zwei Ereignisse haben am Mittwochvormittag dazu geführt, dass es sich auf der Autobahn 96 bei Lindau gestaut hat: Auf der Strecke zwischen Lindau und Sigmarszell hatte es einen Unfall gegeben, und wegen eines technischen Defekts an der Ampel war eine Spur vor dem Pfändertunnel in Richtung Österreich gesperrt. Das teil die Polizei auf Anfrage der LZ mit.

Der Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignete sich im Baustellenbereich. Verletzt wurde dabei keiner.