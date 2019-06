Unfall mit verletztem Radfahrer

In der Ludwig-Kick-Straße in Lindau ist es am Freitagmorgen, 28. Juni, laut Polizeimeldung zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Die Fahrradfahrerin passierte dabei einen Kreisverkehr in welchem sich der Autofahrer bereits befand. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kam es zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern zu einer Berührung, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte. Dabei zog sie sich diverse Schürfungen und eine Platzwunde zu. Einen Helm trug sie nicht. Die Radfahrerin wurde aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus Lindau gebracht. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro.