Unfall mit Auto: Radler verletzt sich trotz Helm am Kopf

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen, der am Mittwoch gegen 20 Uhr einen Radfahrer erfasst hat. Der 22-jährige Autofahrer war nach Angaben der Polizei auf der LI 6 von Oberreitnau nach Weißensberg unterwegs, als der 64-jährige Radler auf Höhe des Gitzenweiler Hofs die Straße überqueren wollte. Dafür fuhr er mit seinem Fahrrad über die Straße und die dortige Verkehrsinsel. Im selben Moment fuhr der 22-Jährige mit leicht überhöhter Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel zu. Obwohl der Autofahrer eine Vollbremsung einleitete, bei der sein ABS nach Angaben der Polizei allerdings nicht funktionierte, kollidierte er mit dem Radfahrer. Der Pkw rutschte geradewegs in das Hinterrad des Radfahrers. Der 64-Jährige stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zu, obwohl er einen Fahrradhelm trug. Der Radfahrer wurde ins Krankenhau gebracht, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Den Autofahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.