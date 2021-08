21-Jähriger gewährt keine Vorfahrt in Otto-Geßler-Straße in Lindau und baut Unfall

Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am Sonntagabend in der Otto-Geßler-Straße in Lindau. Wie die Polizei berichtet hatte ein 21-Jähriger, der in Richtung Rennerle fuhr ein entgegenkommendes Auto übersehen, dem er hätte Vorfahrt gewähren müssen. Weil auch der 40-Jährige in dem anderen Auto offenbar nicht rechtzeitig bremsen konnte, stießen die Wagen zusammen. Dabei ist laut Polizei ein Sachschaden von 1500 Euro entstanden. Niemand wurde verletzt. Den 21-Jährigen erwarte nun ein Bußgeldverfahren wegen Missachtung der Vorfahrt.