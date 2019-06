Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr nach Mitternacht am Samstag, 29.Juni, in das Parkhaus der Inselhalle in Lindau. Als er direkt nach Passieren der Schranke eine geeignete Parklücke entdeckte, rangierte er laut Mitteilung der Polizei zurück und übersah dabei die Schranke. Bei dem Zusammenstoß wurde die Schranke derart verbogen, dass sie ausgewechselt werden muss. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.