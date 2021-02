Unfall im Motzacher Weg

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist es an der Kreuzung Motzacher Weg/Riggersweilerweg in Lindau zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 48-jährige Autofahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt eines 49-jährigen Autofahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da beide Fahrzeuge noch fahrtüchtig waren, konnten auch beide sich selbstständig nach der Unfallaufnahme durch die Lindauer Polizei auf den Heimweg begeben.