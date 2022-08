Übermüdete Frau schläft am Steuer ein - Unfall auf B 31 verläuft glimpflich

Eine 66-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 17 Uhr mit ihrem Auto auf der B 31 ständig nach links in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilt. Dabei stieß sie dann mit der linken Fahrzeugseite gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Ihr Glück: Sie streifte den Lastwagen lediglich und prallte nicht frontal dagegen. Dies hätte wesentlich schwerere Folgen gehabt.

Frau erleidet einen Schock

Im Verlauf der Unfallaufnahme gab die Frau an, aufgrund Übermüdung eingeschlafen zu sein. Sie erlitt bei dem Unfall einen Schock und Verletzungen an den Händen. An ihrem Auto entstand Totalschaden, der Lastwagen wurde auf der linken Seite beschädigte, konnte aber weiterfahren.

Die Frau wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht, das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher Mängel ein.