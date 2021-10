Unfall am Pfändertunnel: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ist am Montag gegen 9 Uhr am Pfändertunnel passiert.

Wie die Polizei berichtet, war ein 52-jähriger Motorradfahrer gerade auf der Überholspur in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als ein zuvor neben ihm auf der Normalspur fahrender Wagen ebenfalls auf die Überholspur wechselte. Der 63-jährige Autolenker dürfte den Motorradfahrer dabei übersehen und so versehentlich abgedrängt haben, so die Polizei in ihrem Bericht.

Mann bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen

Der Motorradfahrer habe noch versucht dem Wagen auszuweisen, geriet dabei allerdings ins Schlingern, stürzte und wurde mitsamt seines Fahrzeugs gegen die Leitplanke geschleudert. Der 52-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter leistete sofort erste Hilfe, bevor der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen wurde.

Im Einsatz waren neben einem Notarztwagen, zwei Rettungswagen sowie dem Rettungshubschrauber C8, auch die Feuerwehren Bregenz Rieden und Lochau mit je zwei Fahrzeugen, fünf Polizeistreifen, eine Streife der Autobahnmeisterei Hohenems sowie ein ÖAMTC-Abschleppfahrzeug