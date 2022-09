Unfälle morgens, mittags, abends

Im Lindauer Stadtgebiet haben sich am Donnerstag mehrere Verkehrsunfälle ereignet, wie die Polizei mitteilt. In der Früh verpasste ein 26-jähriger Lkw-Fahrer eine Hofeinfahrt im Heuriedweg und setzte mit seinem Sattelzug zurück. Hierbei übersah er ein dahinter stehendes Auto und fuhr auf. An Auto und Lkw entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 4750 Euro.

Gegen Mittag übersah ein 49-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in der Wackerstraße einen 57-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden: etwa 11 500 Euro.

Am Abend kam es an der Anschlussstelle Lindau der A 96 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer unterschätzte den Abstand zu einem Auto und scherte auf die Autobahn ein, wodurch es zu dem Unfall kam. Der Schaden: etwa 1000 Euro.