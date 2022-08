Unfälle mit verletzten Radlern

Zwei schwerere Radunfälle verzeichnet die Polizei am Samstag in Lindau. So fuhr am frühen Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Radfahrer in der Eichwaldstraße gegen ein geparktes Fahrzeug und stürzte. Wie die Polizei mitteilt, erlitt er dabei eine Kopfverletzung und war nicht ansprechbar als Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizei am Unfallort eintrafen.

Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Um nachzuvollziehen, ob er alkoholisiert Fahrrad gefahren war, sei dort auch eine Blutentnahme veranlasst worden, teilt die Polizei mit.

Über Motorhaube geschleudert

Ein weiterer Radunfall trug sich laut Polizeibericht am späten Samstagnachmittag in der Bregenzer Straße zu. Weil ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer übersah, schleuderte dieser über die Motorhaube und verletzte sich dabei schwer. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.