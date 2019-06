Unfälle im Pfingstverkehr: Gleich zweimal kracht es auf der A96

Der Beginn der Pfingstferien hat am Wochenende auf der A 96 zu starkem Reiseverkehr und immer wieder erheblichen Staus geführt, wie die Lindauer Polizei schreibt. Insbesondere im Bereich der Baustelle zwischen Weißensberg und Lindau habe der Verkehr zeitweise gestanden. Dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und anhielten, merkte am Samstagvormittag ein Autofahrer zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Der Unfallschaden an den beiden Autos dürfte laut Polizeibericht rund 8000 Euro ausmachen. – Deutlich teurer wird es beim nächsten Unfall rund drei Stunden später: Die in diesen Auffahrunfall verwickelten Wagen mussten beide abgeschleppt werden, die Autobahn in Richtung München war deshalb rund zwei Stunden lang gesperrt. Der Schaden wird auf rund 26 000 Euro geschätzt.