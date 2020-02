Undiszipliniertheiten kosten der SGLL wohl die Play-offs

Herber Rückschlag für die SG Lindenberg/Lindau 1b. Der Eishockey-Bezirksligist hat überraschend mit 3:4 (1:2, 0:2, 2:0) beim Tabellenvorletzten ESC Kempten 1b verloren. „Damit finden die Play-offs zu 99 Prozent ohne uns statt“, sagt TVL-Abteilungsleiter Oliver Baldauf in einer Pressemitteilung. Denn die SGLL ist zwar immer noch Dritter, hat aber schon fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei. „Türkheim wird sich das wohl kaum mehr nehmen lassen“, glaubt Baldauf mit Blick auf das relativ leichte Restprogramm des Konkurrenten.

Die SGLL verschlief den Anfang, ließ sich vom defensiv ausgerichteten Gegner auskontern und lag nach sechs Minuten schon mit 0:2 zurück. Danach kamen die Gäste aber langsam ins Spiel, Manuel Merk verkürzte mit einem Schuss von der blauen Linie (11.).

„Im zweiten Drittel waren wir besser im Spiel, hatten auch gute Chancen und haben weniger Konter zugelassen“, sagt Trainer Fabian Lämmle. Dann allerdings kassierte die SG wegen eines Frustfouls eine Spieldauerstrafe (28.). Seine Mannschaft musste sieben Minuten lang in Unterzahl spielen und tat dies auch ordentlich, kassierte aber dennoch zwei Gegentore. Es folgten erneute zwei Minuten Unterzahl, die wegen übertriebener Härte plus zehn Minuten wegen Schiedsrichterbeleidigung (37.) ausgesprochen wurden. „Da haben wir Glück gehabt, dass wir keine größere Strafe bekommen haben“, so Lämmle.

Im Schlussdrittel brachte seine Mannschaft wieder Ruhe rein. Kempten nahm etwas das Tempo raus. Patrick Prell verkürzte auf 2:4 (45.) und 3:4 (55.). Danach erhöhte die SGLL noch mal den Druck und setzte alles auf eine Karte. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr.