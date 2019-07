Einen traumhaften Start hat das Winzer-Festival „Komm und See“ da hingelegt. Auf allen zwölf Weingütern am bayerischen Bodensee wurde vom frühen Freitagabend bis in die späte warme Sommernacht gefeiert. Bei hochsommerlichen Temperaturen spielten die ersten Bands auf und die ersten leckeren Tröpfchen kühlen Seeweins haben in den Gläsern mit dem Bodensee um die Wette geglitzert. Klar, dass das bei 30 Grad vor allem Weiß- und Rosé-Weine waren. „Nirgendwo auf der Welt könnte es jetzt schöner sein, nicht einmal in der Toskana,“ seufzten Robert und Susanne Binder und Elke Nun aus Ravensburg und Peter und Inge Kaltenmark aus Weingarten auf dem Rebhof in Nonnenhorn.

Komm und See beginnt am Samstag wieder um 14 Uhr. Das gesamte Programm gibt es unter