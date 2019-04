Und ab und zu ein Schnäpsle oder ein Likörchen

Manche Gewohnheiten sollte man nicht aufgeben. Vor allem dann nicht, wenn sie ein langes Leben bescheren. Annemarie Wohlgemuth jedenfalls ist den ihren treu geblieben und gönnt sich auch noch mit ihren 101 Jahren ab und an ein kleines Schnäpsle oder einen Likörchen. Ansonsten aber hat sie immer ein ordentliches Leben geführt.

„101 zu werden, da gehört nicht viel dazu. Man muss nur ein ordentliches und normales Leben führen“, sagt Annemarie Wohlgemuth bestens gelaunt und zuckt die Schultern. „Sie ist unser biologisches Wunder“, ergänzt der Schwiegersohn und ihre Tochter Elke erzählt lachend das von dem Schnäpsle. Dann gibt es zwar weder Schnaps noch Likör, dafür aber Sekt zum Anstoßen. Und von Bürgermeister Karl Schober ein schönes Blumensträußchen und jede Menge gute Wünsche zum 101. Geburtstag. Vor der Jubilarin steht die Zahl aus Holz ausgeschnitten, hinter ihr, auf den Schrank, ist noch die 100, vom letzten Jahr.

Die Töchter schauen täglich vorbei

Von ihrem Alter ist Annemarie Wohlgemuth nicht viel anzumerken. „Ich bin nicht krank. Mir geht es gut“, sagt sie lachend und bittet die Gratulanten, ein bisschen lauter zu sprechen. Dann erzählt sie, dass sie noch ganz allein lebe. Wenngleich ihre beiden Töchter, Elke und Liselotte, jeden Tag vorbeischauen und auch ein Pflegedienst sie einmal täglich unterstützt.

Mit 96 Jahren, und damit in einem Alter, wo andere ins Seniorenheim gehen, ist sie in das Haus ihrer Tochter Elke nach Schönau gezogen. Vorher hat Annemarie Wohlgemuth 50 Jahre lang in Bodolz gelebt. Aber geboren ist sie eigentlich in Dresden. „Ich bin aus Versehen nach Lindau gekommen“, sagt sie, lacht verschmitzt und erzählt ihre Geschichte. Eine Verwandte heiratete nach Schönau, in den Bauernhof Bodler, hinein und als Annemarie Wohlgemuth 1938 die Verwandte besuchte, „bin ich hier hängen geblieben“. Gelernt hatte sie nämlich „ländliche Hauswirtschaft“ und da war es kein Wunder, dass der Landwirt ihr eine Stelle anbot. Dafür ließ sie sogar ihre Stelle im hohen Norden Deutschlands sausen. „Dann kam der Krieg. Da hat man auf dem Lande geschuftet und geschafft“, erinnert sie sich.

Als die Bodlers ihren Hof verkauften und auf dem Gelände die Lindavia entstand, zog Annemarie Wohlgemuth nach Hörbolzmühle und arbeitete dort auf dem Hof der Müller/Koeberles. Denn dorthin war zwischenzeitlich auch ihre Mutter aus Schleswig Holstein gekommen und bewohnte allein eine viel zu große Wohnung. Später kam dann auch der Vater aus Greifswald hinzu und dort war es auch, wo sie ihren Mann kennenlernte, der ebenfalls dort eine Stelle hatte.

Ihn heiratete sie 1949, bekam mit Liselotte und Elke zwei Kinder. 1964 zog die Familie dann in die neu gebaute Dr.-Emil-Haselsiedlung nach Enzisweiler.

2002 starb ihr Mann und zwölf Jahre später zog sie nach Schönau. Und damit wieder zurück zu ihrer ersten Lindauer Station.