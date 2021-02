Unbelehrbarer Rentner in Zelle

Der gleiche Mann, der seit längerer Zeit die Polizei Lindau beschäftigt, ist im Laufe des Dienstags mehrfach wieder in den Bussen der Stadtbus Lindau GmbH angetroffen worden. Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, trieb er es dann laut Polizei auf die Spitze. Nachdem die Polizei am ZUP in der Anheggerstraße einschreiten musste, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter in Sicherheitsgewahrsam genommen. Dabei beleidigter er auch noch die eingesetzten Beamten mit den übelsten Schimpfwörtern. Den restlichen Abend und die Nacht durfte er dann in einer Gewahrsamszelle bei der Polizeiinspektion Lindau verbringen.

Auch für diesen Tag wurden wieder mehrere Anzeigen gefertigt, die der Staatsanwaltschaft Kempten/Allgäu vorgelegt werden.