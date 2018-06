In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind an einem Auto die beiden linken Türen zerkratzt worden. Wie die Polizei schreibt, war der Fahrzeughalter mit einem etwa 25-jährigen, bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Ein Zusammenhang mit der Tat sei deshalb nicht auszuschließen. Der Lackschaden dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. (lz)