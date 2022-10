Unbekannter zerkratzt wieder Autos in Lindau

Die Lindauer Polizei hat am Samstag wieder drei Sachbeschädigungen an Autos aufgenommen. Den gesamten entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 13 000 Euro.

Wo der oder die Täter zugeschlagen haben

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Karl-Bever-Parkplatz ein E-Auto zerkratzt, das an einer Ladesäule parkte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden dann im Bereich der Holdereggenstraße zwei weitere Fahrzeuge zerkratzt.

In der vergangene Woche wurden in Lindau bereits mehrere hochwertige Autos beschädigt, etwa auf dem Karl-Bever-Parkplatz und an der Spielbank. In diesem Zusammenhang suchte die Polizei einen dunkel gekleideten Mann mit auffälligem roten Rucksack, der von einer Videoüberwachung aufgezeichnet wurde.