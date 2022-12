Unbekannter zerkratzt Auto

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag eine Sachbeschädigung an seinem schwarzen Audi A6 bei der Lindauer Polizeiinspektion angezeigt. Das Auto war in der Rickenbacher Straße abgestellt. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter auf der Heckklappe zwei cetwa 30 Zentimeter lange Kratzer angebracht, teilt die Polizei mit. Werkzeug war vermutlich ein spitzer Gegenstand. Der Schaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Zeugen dieser Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.