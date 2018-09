Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr in der Straße „Im Holben“ ein Auto mutwillig beschädigt. Laut Polizeibericht zerkratzte der Unbekannte die Heckklappe des geparkten Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Lindauer Polizei bittet unter Telefon 08382 / 91 00 um Zeugenhinweise.