Unbekannter wirft Steine von Brücke

Eine böse Überraschung erlebte ein 22-jähriger Hohenemser am Montag, 12. September, gegen 19.30 Uhr, als er mit seinem Auto in Dornbirn im Erlgrund in Richtung Autobahn fuhr. Als er unter der Radfahrer- und Fußgängerüberführung hindurch fuhr, warf eine bislang unbekannte Person einen etwa 6 x 6 cm großen Stein auf das fahrende Auto hinunter. Dieser traf dabei auf die Windschutzscheibe des Pkw.

Durch den Aufschlag zersprang die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt und konnte sein Fahrzeug ohne Unfall zum Stillstand bringen. Laut dem 22-jährigen Fahrer, befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf der Brücke. Die Polizeiinspektion Dornbirn sucht nun Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche zweckdienliche Hinweise auf eine mögliche Täterschaft geben können.