Unbekannter überfällt Tankstelle in Hörbranz

Ein Unbekannter hat heute früh, am 20. Mai, um 3.20 Uhr eine Tankstelle in Hörbranz überfallen, wie die Polizei berichtet. Unter Vorhaltung einer Pistole forderte er von der Angestellten die Herausgabe des Geldes. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: Circa 19-25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und mit dunklem Kapuzenpullover bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Landeskriminalamt unter +43 59133-80-3333 entgegen.