Unbekannter tritt auf Auto herum

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Bodenseestraße in Oberreitnau ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, lief der Täter wohl zu Fuß über das Auto. Dabei hinterließ er neben Fußabdrücken mehrere Dellen in der Motorhaube.

Die Tatzeit konnte auf 1.30 Uhr bis 2 Uhr eingegrenzt werden, schreibt die Polizei, der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Anwohner berichteten von männlichen Stimmen in der Nähe zu dieser Zeit.