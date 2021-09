Ein Anwohner aus der Friedrichshafener Straße in Lindau hat am Montagnachmittag gemeldet, dass sein vor dem Haus Nr. 30 abgestelltes schwarzes Pedelec der Marke Velo de Ville bereits am letzten Samstag gegen 2 Uhr vor dem Haus entwendet wurde. Am Tatort konnte laut Polizeibericht noch das beschädigte Kettenschloss vorgefunden werden. Hinweis zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 9100 entgegen.