Unbekannter stiehlt Mofa

Ein unbekannter Täter hat laut Polizeibericht vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mofa in der Zechwaldstraße gestohlen. Kurz nachdem das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde, bekam die Polizei Lindau eine Mitteilung, dass ein beschädigtes Mofa in der Nähe des Tatorts aufgefunden wurde. Vermutlich hat der Täter mit dem Mofa lediglich eine Spritztour gemacht und dieses dann beschädigt zurückgelassen.