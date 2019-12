Unbekannter stiehlt Handy aus Jacke

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 38-jähriger Mann seine Jacke bei der Garderobe eines Nachtclubs in Lindau abgegeben. Wie er später feststellen musste, wurde aus der Innentasche der Jacke sein Mobiltelefon gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei dauern in diesem Fall an. Falls jemand Hinweise hierzu geben kann, wird er gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau, Telefon 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzten.