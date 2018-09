Unbekannter stiehlt Fahrrad

Ein Fahrraddieb hat am Mittwoch das Rad einer 42-jährigen Frau gestohlen. Die Frau war beim Einkaufen und stellte ihr grünes Rad, Marke Boulevard, gegen 18 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Kemptener Straße ab. Das etwa 150 Euro teure Fahrrad war aber nicht abgeschlossen, teilt die Polizei mit. Als sie dann um 21 Uhr wieder zum Abstellort des Fahrrades kam, stellte sie fest, dass das Fahrrad weg war. Am nächsten Tag entdeckte die Frau das Fahrrad an einer Schule in Lindau. Es war mit zwei weiteren Fahrrädern zusammengeschlossen. Laut Polizei wurden das Fahrrad und das Schloss sichergestellt.