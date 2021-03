Unbekannter spricht Kinder an

Zwei neunjährige Mädchen haben am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Weißensberger Halde mit einander gespielt. Als sie auf dem Waldweg in Richtung Sportplatz hinunterliefen, trafen sie auf einen etwa 45-jährigen, circa 1,70 Meter großen Mann, der die beiden Mädchen ansprach. Die Kinder informierten ihre Eltern über den Mann. Diese verständigten dann die Lindauer Polizei.

Der Vorfall könnte laut Polizeibericht auch mit einer später gemachten Wahrnehmung von zwei 15- und 16-jährigen Mädchen im Zusammenhang stehen. Die beiden Mädchen trafen am Montagabend gegen 19.40 Uhr im Motzacher Wald auf einen circa 30-jährigen Mann, der in Begleitung einer 20-jährigen Frau war. Der Mann zog die Frau an der Hand hinter sich her. Er trug eine rote Steppjacke und hatte einen Dreitagebart. Die beiden Mädchen fragten nach, ob alles in Ordnung sei, bekamen aber keine Antwort. Später sahen die Mädchen noch einen schwarzen Kombi mit Lindauer Kennzeichen. Am Steuer soll der zuvor im Wald gesehene Mann gewesen sein, seine Begleiterin konnte nicht erkannt werden. Eine Nachschau im dortigen Bereich sei negativ verlaufen, berichtet die Polizei weiter.Bislang sind der Polizei im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen keine Straftaten bekannt geworden.