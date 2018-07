Unbekannter schlägt 19-Jährigen mit Bierflaschen

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilt, ist es während des Stadtfestes Lindau zu einer Schlägerei gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter griff am Samstag, 14. Juli, gegen 23.30 Uhr ein auf der Uferpromenade der Hinteren Insel sitzendes Pärchen, unvermittelt an und verletzte einen 19-Jährigen schwer. Der Unbekannte schlug dem jungen Mann zwei Bierflaschen gegen die Schläfen, so dass dieser zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Tat wurde wegen des Krankenhausaufenthalts des Opfers erst spät angezeigt, schreibt die Polizei. Der Täter wird beschrieben als circa 17 Jahre alt, sehr korpulent, er hat südländisches Aussehen und spricht mit ausländischem Akzent. Ein Motiv ist noch unklar.