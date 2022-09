Unbekannter rempelt geparktes Auto an und verursacht Schaden

Aufgrund eines Parkremplers sucht die Polizei in Lindau Zeugen: Ein 31-Jähriger Lindauer hatte sein Auto in der Zeit vom vergangenen Dienstagabend bis zum Freitag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz vor seinem Anwesen in der Wackerstraße geparkt.

Als der Mann am Freitag wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Schaden vorne rechts an dem Fahrzeug. Nachdem er dieses unbeschädigt abgestellt hatte, muss ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Gefährt gegen den geparkten Wagen gestoßen sein. Den Schaden an dem Auto des 31-Jährigen beziffert die Polizei mit rund 3500 Euro.