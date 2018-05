Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gartenstraße in Bodolz einen geparktes Auto beschädigt. Ohne ersichtlichen Grund riss er die Fahrzeugantenne, im Fachjargon „Haifischflosse“ ab. Dem Geschädigten entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08382 / 91 00, zu melden.