Unbekannter rammt Absperrpfosten am Krankenhaus Lindau

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Montag gegen 11.15 Uhr am Krankenhaus Lindau versucht, aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er jedoch gegen einen Absperrpfosten. Obwohl er dabei durch einen Zeugen beobachtet und auf den Schaden angesprochen wurde, setzte er seine Fahrt fort. An seinem Fahrzeug wurde die Stoßstange eingedrückt, daher hätte er den Aufprall auf den Pfosten bemerken müssen. Der Zeuge konnte sich einen Teil des Kennzeichens merken und der Polizei mitteilen. Der Sachschaden am Absperrpfosten wurde auf rund 250 Euro geschätzt, so die Polizei.