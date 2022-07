In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag wurden in Lindau im Bereich der Lindauer Leiblachstraße an einem Auto insgesamt drei Radmuttern am linken Hinterrad gelöst. Darüber hinaus wurden bereits im vergangenen Mai an dem gleichen Fahrzeug zwei Reifen zerstochen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Sie bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 zu melden.