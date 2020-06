Unbekannter hebt Gullydeckel auf offener Straße aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist kurz nach Mitternacht die Meldung über einen ausgehobenen Regenwasserkanaldeckel bei der Polizei eingegangen. Ein bisher unbekannter Täter hatte laut Polizeibericht in der Giebelbachstraße an der Einmündung zur Wackerstraße den quadratischen Kanaldeckel herausgehoben und somit in der Dunkelheit für Verkehrsteilnehmer eine ganz erhebliche Gefahr verursacht. Ein Passant, der die Gefährlichkeit der Situation erkannte, sicherte bis zum Eintreffen der Polizei die Gefahrenstelle ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Lindauer Polizei wurde bisher kein anderer Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet oder geschädigt.