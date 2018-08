Unbekannter flieht nach Unfall

Ein 47-jähriger Lindauer hatte sein Auto am Sonntag, 12. August, zwischen 13.30 und 16.40 Uhr auf dem Mitarbeiterplatz des Eissportstadions in der Eichwaldstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallbeschädigungen an diesem Auto fest. Das Fahrzeug wurde am rechten Fahrzeugheck im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels erheblich zerkratzt. Der Unfallverursacher kam seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nach. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter Telefon 08382 / 91 00 zu melden.