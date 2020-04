Unbekannter fahrt Holzhütte an und flüchtet

Vermutlich am Montagmittag hat sich laut Polizeibericht in Lindau–Hörbolz eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte den ersten Erkenntnissen zufolge wohl beim Rangieren mit einer am Straßenrand befindlichen Holzhütte. Hierbei wurde die Holzhütte stark beschädigt. Es ist naheliegend, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen handelt. In der genannten Zeit waren Fuhrunternehmen unterwegs, um am Waldrand abgelegtes Holz abzuholen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08382/91 00 bei der Polizeiinspektion Lindau zu melden.