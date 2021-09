Unbekannter fährt Auto in Weißensberg an und haut dann ab: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. und 12. September, ist in der Kirchstraße ein am Straßenrand geparkter BMW angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein bislang Unbekannter in das Heck des BMW und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen riefen anschließend die Polizei. Der Unfallfahrer war mit einem Nissan unterwegs. Am Unfallort wurden mehrere Teile gefunden, welche vom Auto des Verursachers stammten. Es könnte sich hierbei um einen SUV handeln, so die Polizei weiter. Am BMW entstand ein erheblicher Schaden. Auch der Verursacher dürfte im rechten Frontbereich erheblich beschädigt sein. Eventuelle Zeugen sollen sich bei der Polizei Lindau melden.