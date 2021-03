Unbekannter fährt Auto an

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Mittwoch, 0 Uhr, bis Samstag, 17.45 Uhr, ein in der Heyderstraße geparktes Auto angefahren. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zusammenstoß hinterließ laut Polizei an dem geparkten Auto eine Delle mit Lackabrieb im Bereich des linken Radkastens. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, Telefon 08382 / 91 00, zu melden.