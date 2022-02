Unbekannter fährt Außenspiegel ab

Den Außenspiegel hat ein Unbekannter am Fahrzeug einer 24-Jährigen abgefahren, da sie in der Rickenbacher Straße abgestellt hatte. Das Fahrzeug stand dort am Samstag für mehrere Stunden bis zum Nachmittag am Fahrzeugrand.

Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Der Verursacher meldete den Schaden weder der Polizei, noch hinterließ er die Personalien am Auto. Der Täter hatte den Schaden am Außenspiegel offensichtlich bemerkt, denn der lag auf der Frontscheibe des beschädigten Autos. Die Polizei ermittelt aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 bei der Polizeiinspektion Lindau zu melden.