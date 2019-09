Eine 63-jährige Lindauerin hat am Dienstag zwischen 9 und 10.30 Uhr ihren gruaen BMW in der Eichwaldstraße beim Naturbad abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie, wie die Polize schreibt, eine „nicht unerhebliche Beschädigung“ am linken hinteren Kotflügel fest. Vermutlich wurde ihr Auto beim Ein- oder Ausparken durch einen noch unbekannten Fahrer touchiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.