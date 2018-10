Auf dem Parkplatz esines Verbrauchermarktes in der Ludwig-Kick-Straße hat ein Unbekannter am Dienstag ein geparktes Auto zweimal angefahren. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen bemerkt, welcher den Besitzer des angefahrenen Autos in dem Markt t ausrufen ließ. Der Sachschaden am geparkten Auto beträgt etwa 1000 Euro.