Ein bislang Unbekannter hat 16 Altreifen mit aufgeschnittener Reifenflanke an der Grüngutentsorgungsstelle in Niederhaus entsorgt. Laut Polizei wurde das am Mittwochnachmittag festgestellt.

Der genaue Tatzeitraum wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 zu kontaktieren.