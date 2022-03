In der Nacht vom 20. auf den 21. März ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus in den Schrebergärten in der Eichwaldstraße eingebrochen. Er hebelte mit einem Werkzeug die Fensterläden auf und drückte dann ein Fenster ein. So drang er in die Hütte ein und durchsuchte diese. Entwendet hat er laut Polizei ein aufgefundenes Fernglas. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.