In der Zeit von Samstag, 23. Februar, bis Dienstag, 26. Februar, wurde an den Bahnanlagen in der Bregenzer Straße ein Gartenhaus aufgebrochen. Der bisher unbekannte Täter entfernte wohl zwei Bügelschlösser und gelangte so in das Gartenhaus, teilt die Polizei mit. Aus dem Gartenhaus wurden mehrere Gegenstände entwendet wie ein Rasenmäher, Mobiliar, mehrere Kästen Bier sowie ein Handwagen. Der Schaden dürfte 500 Euro betragen.