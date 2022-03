Unbekannter bricht Auto auf

Ein Unbekannter hat sich zwischen dem 5. und 8. März an einem auf einem Parkplatz am Sonnenweg geparkten BMW zu schaffen gemacht. Der Besitzer zeigte den Einbruch am Mittwochnachmittag an. Demnach machte sich der Täter an den Türdichtungen der hinteren Türen zu schaffen. Es gelang ihm, die Scheiben nach unten zu drücken. Wertsachen befanden sich nicht in dem Auto, sodass nichts entwendet wurde, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Zeugen, die Angaben zur Klärung dieser Tat machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08382 / 91 00 bei der Lindauer Polizei zu melden.