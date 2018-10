Auf dem Parkplatz am Aeschacher Friedhof ist am Sonntag in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr ein Auto aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. An dem Fahrzeug wurde die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen und eine sich auf der Rückbank befindliche, offen sichtbare, Tasche entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Lindau unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.