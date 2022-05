Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Lindau-Zech

Auf dem Parkplatz des Gasthofes Zecher in Lindau ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein unbekannter Fahrer nach einem Unfall geflüchtet. Das teilt die Polizei mit und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 08382 / 91 00.

Der Fahrer eines Dacia bemerkte, dass sein Auto mehrere Kratzer und Dellen an der Fahrertüre und an der hinteren linken Türe aufwies. Der Geschädigte gab an, dass ihm ein größeres Fahrzeug, ähnlich eines VW-Buses, mit Fahrradträger am Heck gegenüber geparkt war. Als er zurückkam, war dieses Fahrzeug nicht mehr da. Möglicherweise hat der Fahrer dieses Fahrzeuges beim Ausparken den Dacia beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro geschätzt.