Unbekannter beschädigt Auto

Eine Frau hat der Polizei Lindau am Sonntagmittag mitgeteilt, dass ihr in der Badstraße abgestellter Ford Fiesta mit einer undefinierbaren Flüssigkeit, ähnlich eines Wachses, beschädigt wurde. Das Auto wurde laut Polizei an der Frontscheibe und am Heck mit der Flüssigkeit übergossen. Die Flüssigkeit lief durch die Lüftung auch in das Innere des Wagens. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit wird auf Samstagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9 Uhr, eingegrenzt.

Zeugen, die Hinweise zur Klärung dieser Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lindau unter der Telefon 08382 / 91 00 zu melden.